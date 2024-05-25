Президенты Болгарии и Венгрии высказались об окончании конфликта на Украине

Конфликт на Украине несет серьезные угрозы Венгрии и Болгарии, необходимо приложить усилия для его прекращения. С такой позицией выступили президенты двух стран Тамаш Шуйок и Румен Радев по итогам встречи в Будапеште, сообщает пресс-служба болгарского лидера.

Радев и Шуйок в совместном заявлении выступили против эскалации боевых действий между Россией и Украиной, против отправки войск и оружия странами НАТО на территорию Украины.

"Мы не должны допустить, чтобы война разрасталась, именно поэтому максимально быстро необходимо найти дипломатические средства для ее прекращения. Необходимо больше разума и усилий для достижений мира", - подчеркнул Радев.

Во время переговоров делегаций двух стран президент Болгарии подчеркнул, что "любая инициатива, направленная на достижение мира на Украине и соответствующая принципам международного права, должна получить поддержку".

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В рамках официального визита в Венгрию Радев также встретился с премьер-министром Виктором Орбаном, во время переговоров было подчеркнуто, что сотрудничество в области энергетики имеет ключевое значение для двухсторонних отношений. Радев и Орбан также обсудили риски, которые стоят перед системой безопасности Европы, и негативные социально-экономические последствия из-за конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость эффективных дипломатических решений для прекращения военных действий и поиска мирного решения.