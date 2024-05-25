СМИ: непрямые переговоры по Газе пройдут в ближайшие дни в столице Катара

Консультации по урегулированию в секторе Газа между представителями палестинского движения ХАМАС и израильских властей с участием посредников, как ожидается, возобновятся в течение ближайшего времени в столице Катара Дохе. Об этом сообщил телеканал Ash-Sharq.

По данным источников телеканала, "ожидается, что переговоры по [прекращению] войны в секторе Газа возобновятся на следующей неделе в Дохе".

Практически одновременно с этой информацией источник телеканала Sky News Arabia сообщил, что "переговоры по сделке по обмену [заложников на палестинских заключенных в израильских тюрьмах] в ближайшие дни начнутся в столице Катара".