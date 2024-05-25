Шольц: Германия дошла до предела в военной помощи Украине

За время украинского кризиса Германия помогла Киеву вооружениями и финансами на общую сумму в 28 млрд евро. Но теперь возможности Берлина иссякают и «находятся на пределе». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает n-tv.

«Мы действительно довели это до предела», — сказал Шольц, комментируя дальнейшую помощь Киеву.

По его словам, иссякают также и возможности НАТО.

Шольц отметил, что недавно Берлин передал в распоряжение ВСУ две системы Patriot, скоро на Украину должна поступить третья.

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Канцлер в очередной раз указал, что ракеты дальнего радиуса TAURUS на Украину поставляться не будут. Наводить их могут только немецкие военные, но в таком случае они станут «частью конфликта», что недопустимо. Шольц отметил, что ФРГ поддерживает Зеленского, но не даст конфликту перерасти в войну между Россией и НАТО.