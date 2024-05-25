Президент Ирака назвал гибель Раиси трагедией для всего Ближнего Востока
Президент Ирака Абдель Латиф Рашид назвал гибель президента Ирана Эбрахима Раиси трагедией для всего Ближнего Востока. Об этом он заявил на переговорах с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.
"Мученическая кончина [Эбрахима Раиси] является великой трагедией и невосполнимой потерей не только для народа Ирана, но и для народа Ирака и всего региона", - приводит слова Рашида пресс-служба и.о. иранского президента.
Иракский политик подчеркнул, что Багдад продолжит углублять отношения с Тегераном и "примет все необходимые меры для их укрепления".
Мохбер на переговорах с иракским президентом отметил, что настрой Тегерана на развитие связей с Багдадом не изменится и исламская республика "продолжит проводить стратегию Эбрахима Раиси в отношении Ирака".
Рашид ранее принял участие в траурной церемонии, посвященной памяти погибшего в авиакатастрофе Раиси и его соратников. Мероприятие возглавил руководитель и лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.