Президент Азербайджана помиловал более 150 осужденных

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 154 осужденных. Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.

В соответствии с распоряжением, 63 человека освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы, еще 53 осужденным вдвое сокращен срок неотбытой части наказания. 38 человек освобождаются от других видов наказания, не связанных с лишением свободы (ограничение свободы, исправительные работы и штрафы).