Страны G7 обратились с призывом к Ирану из-за поддержки России

Страны «Большой семерки» (G7) призвали Иран отказаться от поддержки России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на коммюнике организации.

Ранее в городе Стреза, расположенном на севере Италии, прошла встреча глав Минфинов и центробанков стран G7. По итогам встречи было принято коммюнике.

«Мы призываем Иран прекратить поддержку российской армии и ее [действий] против Украины», — отметили чиновники.

Кроме того, в документе говорится, что страны G7 осуждают «усиливающееся военное сотрудничество Северной Кореи и России».

МИД Ирана высказался о политическом курсе в отношениях с Россией

Напомним, что российские официальные лица многократно категорически отвергали обвинения со стороны глав государств и правительств западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве с КНДР. В Пхеньяне также опровергали слухи о продаже в Россию вооружений и военной техники.