Зеленский объяснил, почему урежет свою "формулу мира" на саммите

Владимир Зеленский рассказал, что на предстоящем саммите по Украине вынесет на обсуждение только три пункта из десяти своей «формулы мира». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Украинский лидер пояснил, что ряд стран балансирует между Москвой и Киевом. Лидеры этих государств заявляют, что есть сложные вопросы, которые невозможно решить без России.

В связи с этим, пояснил Зеленский, было принято решение убрать пункты, которые могут «разъединять страны». В перечне остались вопросы энергетической, ядерной и продовольственной безопасности, а также обмен пленными в формате «всех на всех».

По его словам, часть глав государств и правительств может проигнорировать саммит. Он добавил, что желал бы видеть на нем председателя КНР Си Цзиньпина.

Захарова назвала «надуваловом» готовящийся саммит по Украине в Швейцарии

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не планирует поездку в Швейцарию на саммит по Украине. Кроме того, Бразилия и Китай выступили с инициативой по проведению альтернативного мероприятия.