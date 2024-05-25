Стало известно, какой вопрос Киев убрал из повестки саммита в Швейцарии

Украина не будет выносить на саммит в Швейцарии пункт о возврате к границам 1991 года из «формулы мира» президента Владимира Зеленского, пишет «Страна.ua». Издание отмечает что сам украинский лидер в интервью представителям СМИ Казахстана, Киргизии и Узбекистана упомянул о том, что предложит для обсуждения три пункта.

Первый вопрос касается ядерной безопасности. Украинская сторона будет настаивать на том, чтобы ВС России покинули Запорожскую АЭС. Второе — продовольственная безопасность, третий пункт — обмен пленными по принципу «всех на всех», напоминает издание.

Таким образом, пишет «Страна.ua», Зеленский не назвал свое основное требование из формулы мира — вывод российский войск на границы 1991 года.

Захарова назвала «надуваловом» готовящийся саммит по Украине в Швейцарии

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что международная конференция по Украине, которая должна пройти в Швейцарии в июне, не имеет перспектив без участия в ней России. Дипломат призвал учитывать позицию Москвы по конфликту.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее охарактеризовала грядущую конференцию по миру на Украине в Швейцарии как очередное «надувалово» от Госдепартамента США. По ее словам, тот, кто отправляет в зону конфликта оружие, не может быть пацифистом. Настоящей «формулой мира» Захарова назвала прекращение поставок вооружения Украине.