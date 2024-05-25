Государственное бюро расследований Украины обвинило 28 офицеров ВСУ в том, что российские военные взяли под контроль значительную территорию Харьковской области. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, уголовные дела возбуждены против командиров рот и батальонов, командира одной из бригад, а также против командира оперативно-тактической группировки ВСУ. Силовики изъяли в штабах секретную документацию.

По версии следствия, командиры «не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и России, что привело к потере военной техники и личного состава».

Журналисты отметили, что в начале мая украинские СМИ обвиняли в казнокрадстве гражданских чиновников Харькова, а также их покровителей в офисе Владимира Зеленского. Эта версия не устроила главу офиса украинского лидера Андрея Ермака. Он принял решение обвинить в неудачах военных и сделать именно их «козлами отпущения».

В Раде нашли виновных в провале ВСУ под Харьковом

Напомним, что раскол между чиновниками Зеленского и военными открыто проявился на фоне публикаций экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в зарубежной прессе во второй половине 2023 года.

В дальнейшем, по мнению экспертов, он только усилился, что привело к череде отставок и перемещений в военном ведомстве.