Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил за то, чтобы ВСУ получили разрешение бить по территории России, пишет обозреватель Патрик Винтур в статье для The Guardian.

Сикорский заметил, что Россия наносит удары по ключевым объектам инфраструктуры Украины, ни в чем себя не ограничивает.

Западу также следует прекратить постоянно ставить себе ограничители, назначать «красные линии» в сфере поддержки Украины, отметил глава ведомства.

Сикорский пояснил, что Варшава поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам на территории России.

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Напомним, что западные страны с 2014 года активно поставляют на Украину вооружения и военную технику. Вместе с тем, ЕС и США запрещают применение поставленного оружия для нанесения ударов по целям в «старых» регионах России.

Владимир Зеленский неоднократно требовал снять этот запрет, но Вашингтон и Брюссель отказывались выполнить его просьбу.

В 2024 году, на фоне успехов российской армии на поле боя, на Западе разгорелась бурная дискуссия по этому вопросу. Ряд официальных лиц выступил на стороне Зеленского, многие главы государств и правительств не поддержали этот шаг, грозящий эскалацией конфликта.