Новый исполняющий обязанности главы МИД Ирана провел первый разговор с Лавровым

Новый исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани провел первый разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

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Багери Кани и Лавров провели первый разговор после крушения вертолета с предыдущим министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. Стороны обсудили продолжение двусторонних контактов.

«В продолжение дипломатических встреч и контактов мне позвонил российский коллега Сергей Лавров», — сообщил и.о. главы МИД исламской республики.

В ходе разговора он отметил, что обе страны сделали стратегический выбор в пользу многосторонности.

Ранее МИД Ирана отказался менять политический курс в отношении России. Как заявил официальный представитель ведомства Насер Канаани, уход из жизни президента страны Эбрахима Раиси и Абдоллахиана не повлияет на отношения с Москвой.