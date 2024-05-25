Украину используют, чтобы навредить РФ, а антироссийские санкции бьют по карману жителей ЕС. Об этом заявил кандидат в Европарламент от Болгарии Тодор Ангелов, передает РИА Новости.

«Украиной сейчас пользуются как расходным материалом, чтобы навредить России. А счет за это оплачивает Европа», — сказал Ангелов.

По его словам, санкции в отношении РФ бьют по карману простых людей в европейских странах. Политики не желают говорить правду о конфликте России и Украины из-за страха или денежной выгоды.

При этом, по мнению Ангелова, все понимают, что это за война, «кто платит за эту войну и кому она нужна». В итоге европейцы не верят информации провластных медиа.

Полянский: Запад паникует из-за успехов ВС РФ на Украине

Ранее в ООН заявили, что НАТО ведет прокси-войну с России, предоставляя киевскому режиму оружие и финансы.