Стратегия постоянного углубления российско-китайских отношений обеспокоила западные страны и стала для них «кошмаром». Об этом пишет издание Sabah.

© Lenta.ru

«Защитники атлантической системы, построенной США и Европой, описывают стратегию постоянно углубляющегося союза между Китаем и Россией как "зловещее будущее". В каком-то смысле кошмар Запада становится реальностью», — говорится в материале.

По мнению автора, США рассматривают любое сближение России и Китая как вопрос выживания.

«Наш мир вступает в период, когда альянс Китая и России нарушит статус-кво, созданный США в Европе и Азии», — подчеркивается в публикации.

Ранее газета The Washignton Post сообщала, что визит президента России Владимира Путина в Китай свидетельствует об углублении сотрудничества Москвы и Пекина, что вызывает беспокойство у стран Запада на фоне конфликта на Украине.