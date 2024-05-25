В Финляндии высказались о пребывающих через границу РФ беженцах

Все прибывающие через границу с РФ беженцы, согласно новому законопроекту «О выдворении», будут возвращены даже в том случае, если Россия не пожелает их принять, рассказала глава МВД Финляндии Мари Рантанен. Об этом пишет ТАСС.

21 мая законопроект был передан правительством на рассмотрение парламента, теперь его должен предварительно одобрить конституционный комитет законодательного собрания.

Министр отметила, что, после введения закона в действие, люди, прибывшие в Финляндию через границу с РФ, будут в любом случае возвращены на российскую сторону.

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Рантанен подчеркнула, что «оперативная задача пограничной службы — обеспечить это [реализацию предусмотренных законом мер]».

По данным агентства, глава ведомства не уточнила, как будет проходить процедура выдворения мигрантов из республики.