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В МВД Финляндии пообещали выдворять беженцев, прибывающих через границу с РФ

Все прибывающие через границу с РФ беженцы, согласно новому законопроекту «О выдворении», будут возвращены даже в том случае, если Россия не пожелает их принять, рассказала глава МВД Финляндии Мари Рантанен. Об этом пишет ТАСС.

В Финляндии высказались о пребывающих через границу РФ беженцах
© РИА Новости

21 мая законопроект был передан правительством на рассмотрение парламента, теперь его должен предварительно одобрить конституционный комитет законодательного собрания.

Министр отметила, что, после введения закона в действие, люди, прибывшие в Финляндию через границу с РФ, будут в любом случае возвращены на российскую сторону.

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Рантанен подчеркнула, что «оперативная задача пограничной службы — обеспечить это [реализацию предусмотренных законом мер]».

По данным агентства, глава ведомства не уточнила, как будет проходить процедура выдворения мигрантов из республики.

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