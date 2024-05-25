В Турции объяснили отказ от присоединения к антироссийским санкциям

Власти Турции поступили правильно, отказавшись примкнуть к антироссийской санкционной политике Запада. Об этом заявил лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что Турция не подчинилась американским санкциям и заняла сбалансированную позицию в отношениях между Киевом и Москвой.

«Турция заняла позицию, поддерживающую территориальную целостность Украины, но взяла на себя посредническую роль вместо того, чтобы применять санкции против России», — сказал Озель.

Он добавил, что считает правильной политику Анкары, не допустившей нарушения конвенции Монтрё. Благодаря ей военные корабли не смогли попасть в Черное море через турецкие проливы.

Эрдоган отказался вводить санкции против России

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия поддерживает диалог с Турцией по специальным каналам.