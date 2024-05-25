На Казахстан обрушилась зима

В городе Акколь Акмолинской области Казахстана в субботу, 25 мая, выпали осадки в виде снега, пишет портал Tengrinews.kz.

Акмолинскую область занесла нагрянувшая метель — трассу, ведущую из Екатеринбурга в Алматы полностью занесло снегом.

В связи с этим, пояснили в МЧС республики, закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке автодороги республиканского значения Екатеринбург — Алматы между станцией Колотун и селом Новочеркасское.

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Журналисты отметили, что жители региона привыкли к капризам погоды, но снег в мае явно не ждали.

Вместе с тем, метеорологи предупреждали, что ожидается резкое похолодание, в Астане и ряде других городов возможен снег.

Напомним, что в пятницу, 24 мая, на поселок в Актюбинской области Казахстана обрушился град размером с фасоль.