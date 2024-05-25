Конгрессмен из Республиканской партии США, Томас Масси, выразил мнение, что Вашингтон должен восстановить контакты с Москвой на всех уровнях, включая высший. Об этом сообщает РИА Новости.

Масси считает, что отсутствие таких контактов является ошибкой. Однако он не смог точно объяснить причины прекращения диалога между странами.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что улучшение отношений между США и Россией в ближайшем будущем маловероятно.

4 сентября помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что контакты между администрациями президентов России и США, если и происходят, то остаются закрытыми для общественности.

Кроме того, стало известно, что включение директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса в состав президентского кабинета США подчеркивает важность его роли в проведении внешней политики США и поддержании контактов между Вашингтоном и Москвой.