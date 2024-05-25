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Конгрессмен США Масси заявил о необходимости возобновить контакты с Россией

Конгрессмен из Республиканской партии США, Томас Масси, выразил мнение, что Вашингтон должен восстановить контакты с Москвой на всех уровнях, включая высший. Об этом сообщает РИА Новости.

В США заявили о необходимости возобновить контакты с Россией
© FBM.ru

Масси считает, что отсутствие таких контактов является ошибкой. Однако он не смог точно объяснить причины прекращения диалога между странами.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что улучшение отношений между США и Россией в ближайшем будущем маловероятно.

4 сентября помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что контакты между администрациями президентов России и США, если и происходят, то остаются закрытыми для общественности.

Кроме того, стало известно, что включение директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса в состав президентского кабинета США подчеркивает важность его роли в проведении внешней политики США и поддержании контактов между Вашингтоном и Москвой.

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