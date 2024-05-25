В Закарпатье двое мужчин напали на пограничника и сбежали в Румынию

В Закарпатской области Украины двое неизвестных мужчин напали на пограничника, обезоружили его и скрылись с трофеем на территории Румынии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

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По информации Глаголы, на одном из участков границы произошло срабатывание сигнальной мины, туда выехал наряд. На месте происшествия обнаружились двое мужчин, которые среагировали на предупредительные выстрелы в воздух не поднятием рук, а нападением на пограничника. В результате потасовки страж порядка лишился травматического пистолета «Форт 12 Р». Мужчины бросились бежать и на ходу произвели пять выстрелов, но не попали.

К моменту прибытия подкрепления со стороны украинской пограничной службы нарушители уже пересекли государственную границу и скрылись в Румынии.

Из-за вступления в силу нового закона о мобилизации бегство военнообязанных мужчин за пределы Украины стало нередким. Так, 20 мая при попытке незаконно покинуть страну на границе с Румынией был задержан ведущий украинский баскетболист Вадим Заплотинский. Его отправили в учебный центр десантно-штурмовых войск.

22 апреля во время патрулирования границы украинский пограничник сбежал в Молдавию. Для этого он переоделся в гражданскую одежду, оставил оружие и скрылся.

В тот же день спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что не менее десяти мужчин ежедневно пытаются покинуть территорию Украины по поддельным документам.