На Западе рассказали о двойном «ударе» по Зеленскому

Дипломатические инициативы Бразилии и Китая, известие о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не желает ехать на швейцарскую мирную конференцию стали «двойным ударом» для Владимира Зеленского, пишет обозреватель Патрик Донахью в статье для Bloomberg.

Владимир Зеленский стремится собрать максимальное количество государств на конференцию в Швейцарии, в ходе которой он планирует продвигать свою «формулу мира». Особые усилия он прикладывает к тому, чтобы вынудить к приезду на мероприятие лидеров крупных стран.

На фоне этого, Бразилия и Китай заявили о намерении созвать конференцию по урегулированию украинского конфликта, которая стала бы альтернативой швейцарскому саммиту по Украине.

Байден пропустит саммит по Украине

По данным автора статьи, Байден с высокой долей вероятности не приедет в Швейцарию, так как планирует присутствовать на мероприятии в Калифорнии по сбору средств в рамках его предвыборной кампании.

«Главный дипломатический шаг Владимира Зеленского по обеспечению более широкой глобальной поддержки потерпел двойной удар менее чем за месяц до того, как лидеры соберутся на некогда амбициозный саммит», — отметил Патрик Донахью.

Мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Украинский лидер пригласил коллег из стран G7, G20, БРИКС.

В Москве проведение конференции назвали «путем в никуда», подчеркнув, что любые переговоры по урегулированию конфликта, на которые не будет приглашена Россия, не приведут к мирному диалогу.