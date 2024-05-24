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Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары западным оружием по объектам РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением, что Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ.

Столтенберг призвал снять ограничения на удары по объектам России
© globallookpress.com
"Для союзников пришло время рассмотреть, стоит ли снимать некоторые ограничения, которые они ввели в отношении использования вооружений, поставленных ими на Украину, - сказал он в интервью британскому журналу The Economist. - Особенно сейчас, когда значительная часть боев разворачивается в Харькове, недалеко от границы [с РФ]. Отказывать Украине в возможности использовать эти вооружения для [ударов] по легитимным военным целям на российской территории означает усложнять им оборону".

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В то же время Столтенберг отверг идею о том, что странам - членам НАТО следует сбивать российские ракеты над Украиной с помощью своих систем ПВО. Он также выступил против отправки войск альянса на Украину.

"У нас нет намерения отправлять наземные войска НАТО на Украину, - указал он. - Мы не будем частью конфликта".
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Йенс Столтенберг
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