Столтенберг призвал снять ограничения на удары по объектам России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением, что Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ.

"Для союзников пришло время рассмотреть, стоит ли снимать некоторые ограничения, которые они ввели в отношении использования вооружений, поставленных ими на Украину, - сказал он в интервью британскому журналу The Economist. - Особенно сейчас, когда значительная часть боев разворачивается в Харькове, недалеко от границы [с РФ]. Отказывать Украине в возможности использовать эти вооружения для [ударов] по легитимным военным целям на российской территории означает усложнять им оборону".

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В то же время Столтенберг отверг идею о том, что странам - членам НАТО следует сбивать российские ракеты над Украиной с помощью своих систем ПВО. Он также выступил против отправки войск альянса на Украину.