$89.70-0.5597.10-0.78
Войти в почту

Пентагон: Остин пройдёт медпроцедуру и временно откажется от полномочий

Страдающий от рака простаты шеф Пентагона Ллойд Остин пройдёт медицинскую процедуру.

Остин временно откажется от полномочий
© globallookpress.com

Об этом сообщило Министерство обороны США.

«Министр обороны Ллойд Дж. Остин III пройёет плановую, элективную нехирургическую минимально инвазивную процедуру, связанную с ранее выявленной проблемой мочевого пузыря», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что Остин передаст обязанности своему заместителю Кейтлин Хикс.

Ранее президент США Джо Байден предстал на мероприятии в рамках выборной кампании охрипшим и сообщил, что немного простужен.

В мире
Джозеф Байден
Пентагон