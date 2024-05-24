В США назвали условие для мирных переговоров между Россией и Украиной

Помощник госсекретаря по делам в Европе и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что для старта мирных переговоров между Россией и Украиной необходимо стабилизировать ситуацию в зоне боевых действий. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По его словам, США заинтересованы в том, чтобы Украина была готова заключить мирное соглашение на выгодных для себя условиях. Кроме того, О'Брайен также заявил, что сомневается в готовности президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров — как добавил помощник госсекретаря, Белый дом «не видит» такой готовности у Кремля.

Путин назвал условие возвращения России к переговорам по Украине

Ранее замглавы офиса президента Украины заявил, что Киев согласен только на те условия мирного соглашения, которые озвучил Владимир Зеленский.