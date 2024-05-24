Одна из самых сложных операций в мире: спасатель рассказал, как искали Раиси

Горный инженер и член поисковой бригады Мохсен Хашемнеджад рассказал подробности о крушении вертолета, при котором погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщает Hamshahri.

По словам Хашемнеджада, операция по поиску президентского вертолета стала одной из самый сложных в мировой практике, однако она принесла свои результаты — благодаря ей стали известны новые детали гибели иранского президента. Как рассказал инженер, найденный вертолет был разрушен из-за удара о склон горы.

«Были найдены и тела трагически погибших пассажиров и членов экипажа. Некоторые тела имели следы ожогов, что указывало на то, что вертолет загорелся при аварии. <...> Тело имама соборной мечети Тебриза было найдено несколько в стороне от тел других погибших, на глинистой почве. Это обстоятельство также подтверждало то, что он был жив в момент катастрофы и оставался в живых еще некоторое время», — рассказал он.

Хашемнеджад также добавил, что картина крушения указывает на то, что причиной аварии могли стать неблагоприятные метеоусловия. Собеседник издания уточнил, что в день смерти Раиси президентский вертолет двигался через густой туман. В какой-то момент пилот мог попытаться совершить вынужденную посадку, но не справился с управлением и врезался в склон.

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«Как метеоролог полагаю, что причиной этого крушения с большой долей вероятности могли стать именно метеоусловия, что часто приводит к подобным результатам, поскольку непосредственно в день трагедии имели место как густой туман, так и то, что метеорологи называют "атмосферными нестабильностями". Вероятно, пилот пытался совершить вынужденную посадку в связи необходимостью прервать полет в силу крайне сложных погодных условий, однако совершить правильную посадку оказалось невозможно из-за гористой местности со сложным рельефом, крутыми склонами, глубокими долинами, ущельями, пропастями и обрывами», — предположил он.

Напомним, что 20 мая президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения президентского вертолета.