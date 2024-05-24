Госдеп обвинил Китай в способствовании продолжения украинского кризиса

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен утверждает, что Китай способствует продолжению украинского кризиса.

"Мы подчеркиваем, что Китай является действующим лицом конфликта на Украине", - утверждал он, выступая на специальном онлайн-брифинге для журналистов, посвященном предстоящей поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу.

По мнению О'Брайена, Китай оказывает России поддержку в ведении боевых действий на Украине.

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"Наш посыл Китаю сводится к тому, что это должно прекратиться", - утверждал он.

По его мнению, в Пекине "серьезно относятся" к позиции США, которую транслируют также "европейские союзники и партнеры" Вашингтона.

"Мы признаем, что Китай способствует продолжению этого [украинского] конфликта и помогает России представлять угрозу для самой Европы", - утверждал представитель Госдепа.

По его словам, Вашингтон "продолжает консультации с коллегами в Европе" по вопросу дополнительных ограничительных мер в отношении Китая.

Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Кишинев и Прагу 29-30 мая, в столице Чехии он примет участие в неформальной министерской встрече НАТО. Кроме того, как следует из распространенного пресс-службой Госдепартамента заявления, 28-29 мая первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл посетит Брюссель, где проведет встречи с представителями НАТО, ЕС и правительства Бельгии.

26 апреля Блинкен признал, что Китай не осуществляет поставок оружия и техники в РФ. При этом, согласно его версии, КНР стала "поставщиком номер один критически важных компонентов" для российского ОПК. Как заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, США "распространяют дезинформацию о том, что "Китай оказывает военную поддержку России". По его словам, Пекин "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ "не направлено против какой-либо третьей стороны".