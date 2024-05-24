Противники закона об иноагентах вышли на шествие в Тбилиси

Несколько сотен гражданских активистов, оппозиционных политиков устраивают шествие в Тбилиси от площади Свободы до здания МВД Грузии, протестуя против закона об иноагентах.

Прямую трансляцию шествия показывают местные телеканалы.

Протестующие, помимо того, что требуют от властей отменить закон, выступают и против недавних арестов людей на митингах против этой инициативы. По их словам, МВД арестовало несколько сотен человек на митингах, которые устраивались ранее, силовики запугивают демонстрантов, а суды выписывают огромные денежные штрафы. Участники шествия требуют незамедлительного освобождения арестованных людей.

Автомобильное движение на улицах, где проходит шествие, перекрыто. Митингующие держат в руках флаги Грузии и ЕС, а также США, в знак того, что ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация США начинает всеобъемлющий пересмотр двустороннего сотрудничества между Вашингтоном и Тбилиси в связи с принятым в Грузии законом об иноагентах. Кроме того, Госдепартамент США вводит новую политику визовых ограничений в отношении "ответственных за подрыв демократии в Грузии", а также членов их семей.