Эксперт спрогнозировал, выполнит ли Израиль решение суда ООН об операции в Рафахе

Политолог и эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин заявил, что Израиль не станет выполнять решение Международного суда ООН об операции в Рафахе. Об этом сообщает «Абзац».

По словам Каргина, Израиль уже предупреждал ранее, что собирается продолжить операцию в Рафахе. При этом эксперт считает, что за такое неподчинение власти страны не понесут никаких последствий.

Международный суд ООН вынес решение по действиям Израиля в Рафахе

«В настоящее время бои уже идут в центре Рафаха. То есть они вступили в ключевую стадию. По поводу последствий — скорее всего, их не будет. Потому что санкций в этом случае на данном этапе Международный суд ООН применить не может. <...> Но есть дипломатические последствия репутационного характера, они для Израиля негативны», – заявил он.

Каргин также добавил, что даже если Генассамблея ООН попытается вынести на обсуждение санкции в отношении Израиля, любые инициативы будут заблокированы США на Совбезе ООН.

Ранее Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе.