Президент Украины ответил на упреки в нелигитимности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности на посту главы государства после 20 мая, когда официально истек срок его полномочий.

"Меня это несильно беспокоит", - сказал он в интервью представителям СМИ Казахстана, Киргизии и Узбекистана, которое опубликовано на YouTube-канале казахстанского издания "Орда".

Зеленский порекомендовал обратиться к законам и Конституции Украины для ответа на этот вопрос, однако так и не пояснил, к каким статьям он апеллирует.

Путин высказался о легитимности Зеленского

На Украине активно обсуждался вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов. В частности, по словам оппозиционно настроенного депутата Рады Александра Дубинского, полномочия нынешнего президента Украины по конституции истекают в ночь на 21 мая, а легитимного способа продлить их не существует. Лидеры оппозиционных партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина" Петр Порошенко и Юлия Тимошенко выступили с идеей создания коалиционного правительства с целью предотвратить кризис легитимности, однако инициатива не получила поддержки в офисе президента. В свою очередь экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что и западные партнеры Киева обеспокоены складывающейся ситуацией.

24 мая президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил, что легитимность Зеленского закончилась. Он подчеркнул, что ответ на вопрос о легитимности власти должны искать на самой Украине в рамках ее политической и правовой системы, чтобы на основе юридического анализа конституции страны сделать выводы, какие органы власти могут претендовать на продление полномочий без выборов.

Путин отметил, что цель готовящейся сейчас конференции в Женеве по Украине - подтвердить легитимность Зеленского, однако этот шаг не имеет юридического значения. По его словам, в связи с этим вопрос, с кем вести переговоры по Украине, - не праздный.