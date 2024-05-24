Лукашенко обвинил США в смерти Раиси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что США виноваты в смерти президента Ирана Эбрахима Раиси, так как своей политикой санкций запрещали обслуживать его вертолет.

"Как человек, а не как президент, скажу, что мерзкая, омерзительная позиция США привела к этому. Я имею в виду прежде всего санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов, на которых перевозят людей", - пояснил он на пресс-конференции. "Они ж запретили его обслуживать (вертолет Раиси - прим. ТАСС) своим компаниям. Поэтому в этом их вина в том числе", - считает президент.