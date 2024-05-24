Экс-командующий КСИР назвал ответственного за крушение вертолета Раиси

Ответственность за крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси лежит на США. Об этом заявил бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), глава Совета по определению политической целесообразности республики Мохсен Резаи, передает агентство Jamaran.

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По его словам, Вашингтон дважды виновен в гибели Раиси.

"Во-первых, у США еще до революции были обязательства, касающиеся иранских авиационных систем и оборудования, которые они не выполнили, - уточнил он. - С другой стороны, американские санкции также направлены против гражданских авиационных систем и оборудования Ирана".

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Ранее генштаб ВС исламской республики сообщил, что вертолет Эбрахима Раиси загорелся после столкновения с горой. При этом в ведомстве подчеркнули, что специалисты не нашли следов от пуль на корпусе воздушного судна.

Авиакатастрофа произошла 19 мая в горах на северо-западе Ирана. На борту находились восемь человек, в том числе президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД республики Хоссейн Амир Абдоллахиан.