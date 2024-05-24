В Евросоюзе рассказали, на что пойдут доходы от российских активов

Европейский союз намерен использовать замороженные российские активы на закупку и производство оружия для Украины. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на источник в Брюсселе.

Как отметил источник, Евросоюз планирует использовать эти средства «быстро и эффективно». По его словам, первый транш доходов должен произойти уже в конце июля.

«Эти финансы могут использоваться для оплаты поставок оружия из имеющегося в Европе, за ее пределами, а также производства на Украине», — заявил он.

Ранее аналитик заявил, что Россия может покрыть ущерб от изъятия замороженных активов странами Запада, за счет американского имущества.