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Евросоюз планирует использовать российские активы на закупку оружия для Украины

Европейский союз намерен использовать замороженные российские активы на закупку и производство оружия для Украины. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на источник в Брюсселе.

В Евросоюзе рассказали, на что пойдут доходы от российских активов
© РИА Новости

Как отметил источник, Евросоюз планирует использовать эти средства «быстро и эффективно». По его словам, первый транш доходов должен произойти уже в конце июля.

«Эти финансы могут использоваться для оплаты поставок оружия из имеющегося в Европе, за ее пределами, а также производства на Украине», — заявил он.

Ранее аналитик заявил, что Россия может покрыть ущерб от изъятия замороженных активов странами Запада, за счет американского имущества.

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