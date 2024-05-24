В ВОЗ рассказали о последствиях пандемии COVID-19 для мира

В последнем докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было рассказано о последствиях пандемии COVID-19 для мира. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным ВОЗ, всего из-за коронавируса погибло 4,1 миллиона человек в 2020 году, а также еще 8,8 миллиона в 2021 году. Это привело к снижению ожидаемой продолжительности жизни, который до начала пандемии ежегодно увеличивался на протяжении более чем десяти лет. В частности, к 2020 году этот показатель упал до уровня 2016 года — ожидаемая продолжительность жизни составила 72,5 года, а средний возраст в мире опустился до 62,8 лет. При этом в 2021 году снижение продолжилось, в результате оба показателя упали до уровней 2012 года — ожидаемая продолжительность жизни составила 71,4 год, а средний возраст равняется 61,9 году.

«COVID-19 вошел в тройку ведущих причин смертности во всем мире в 2020 и 2021 годах, унесших 4,1 миллиона и 8,8 миллиона жизней соответственно. В Американском регионе это было причиной смерти номер один в течение обоих лет и входило в пятерку основных причин для всех регионов, за исключением Африки и Западной части Тихого океана», — сказано в сообщении ВОЗ.

В организации добавили, что сильнее всего из-за пандемии пострадали Северная и Южная Америка, а также Юго-Восточная Азии.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала о переходе коронавируса в сезонные болезни.