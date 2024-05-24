Шольц объяснил неготовность Германии признать Палестину

Германия пока не готова признавать Палестину в качестве государства, поскольку в настоящий момент нет ясности в отношении территории государства и «других связанных с этим вопросах», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. По его словам, которые приводит ТАСС, ключевой задачей должно стать мирное урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем. Бундесканцлер считает, что «путь с символическим признанием государственности никуда не ведет».

С моей точки зрения, сейчас у нас нет оснований признавать Палестину отдельным государством, — сказал он.

22 мая стало известно о признании Норвегией Палестины в качестве независимого государства. Решение вступит в силу 28 мая. Она стала 10-й европейской страной, признавшей суверенитет Палестины. Ее независимость подтвердили Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. В связи с этим глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил об отзыве послов из Ирландии и Норвегии из-за позиции этих стран по Палестине.

До этого Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая расширяет права Палестины в организации в качестве страны-наблюдателя. Кроме этого, Совету Безопасности рекомендовали пересмотреть вопрос о членстве государства в организации и вынести положительное решение.