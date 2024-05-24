Страны ЕС утвердят новый санкционный режим против РФ "имени Навального*"

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза намерены утвердить в понедельник новый санкционный режим в отношении России, нацеленный против физических и юридических лиц, нарушающих, по мнению сообщества, права человека. Он будет назван именем Алексея Навального. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Мы надеемся, что министры утвердят новый санкционный режим имени Навального по нарушению прав человека", - сказал он.

* признан экстремистом и террористом в РФ