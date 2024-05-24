G7 будет принимать решения по активам РФ только в рамках международного права

Страны «Большой семерки» (G7) не будут принимать никаких решений по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины, выходящих за рамки международного права. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр, его слова приводит агентство ANSA.

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Министр отметил, что на заседании глав минфинов G7, проходящем в итальянском городе Стреза, обсуждается предложение Соединенных Штатов по использованию российских активов.

«Вопрос о методе, есть разные предложения. Американцы стараются привести все в соответствие с международным правом. Европейцы тоже ведут важную работу. Наша цель — прийти к соглашению, следуя международному праву и сохраняя единство», — сказал Ле Мэр, отметив важность обеспечения справедливого финансирования украинского правительства.

Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти в преддверии встречи со своими коллегами из стран G7 в Стрезе заявил, что его страна с оптимизмом смотрит на диалог по поводу использования доходов от активов РФ. При этом, по его словам, согласование данного вопроса будет непростым.