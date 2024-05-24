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Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата

Румынские власти объявили дипломата российского посольства нежелательным лицом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Румынии.

Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата
© Рамблер

В заявлении ведомства утверждается, что сотрудник посольства совершил «действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях». Об объявлении дипломата персоной нон-грата сообщили временному поверенному в делах РФ в стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже прокомментировала ситуацию. Как сообщает РИА Новости, она пообещала, что Россия даст соответствующий ответ на действия румынских властей.

Напомним, что ранее Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) заявило о предварительном задержании в стране гражданина, которого обвиняют в государственной измене. В DIICOT утверждают, что он якобы отправил в российское посольство в Бухаресте фотографии с военными объектами, которые принадлежат Румынии или НАТО.

8 мая МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России. Глава министерства Джеймс Клеверли заявлял, что Москва якобы ведет вредоносную деятельность в Соединенном Королевстве и в европейских странах.

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