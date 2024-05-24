Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата

Румынские власти объявили дипломата российского посольства нежелательным лицом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Румынии.

В заявлении ведомства утверждается, что сотрудник посольства совершил «действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях». Об объявлении дипломата персоной нон-грата сообщили временному поверенному в делах РФ в стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже прокомментировала ситуацию. Как сообщает РИА Новости, она пообещала, что Россия даст соответствующий ответ на действия румынских властей.

Напомним, что ранее Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) заявило о предварительном задержании в стране гражданина, которого обвиняют в государственной измене. В DIICOT утверждают, что он якобы отправил в российское посольство в Бухаресте фотографии с военными объектами, которые принадлежат Румынии или НАТО.

8 мая МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России. Глава министерства Джеймс Клеверли заявлял, что Москва якобы ведет вредоносную деятельность в Соединенном Королевстве и в европейских странах.