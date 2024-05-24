На Украине предъявили обвинения Матвиенко

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Обвинения Матвиенко, как сообщает СБУ, связаны с якобы распространением законодательного поля на территории новых регионов Российской Федерации и их интеграции. Помимо этого, ведомство обвиняет Матвиенко в распространении фейков о Вооруженных силах Украины (ВСУ) и ситуации на фронте.

Следствие сообщило о подозрении спикера Совфеда по двум статьям Уголовного кодекса Украины о посягательстве на территориальную целостность страны и «оправдании агрессии России».

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения переехавшему в Россию продюсеру групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрию Бардашу. Он подозревается в публичных призывах к изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению границ Украины, пропаганде войны, а также в оправдании действий России.