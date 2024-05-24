В Великобритании бьют тревогу из-за количества абортов в стране

Легализация прерывания беременности на дому привела к резкому скачку количества абортов. При этом чаще всего британки принимают такое решение из-за сложной финансовой ситуации, пишет Daily Mail.

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Число абортов, зарегистрированных в Англии и Уэльсе, резко возросло после начала выдачи «таблеток по почте». Согласно статистике, приведенной Министерством здравоохранения и социального обеспечения, за один лишь 2022 год жительницы Англии и Уэльса сделали 251 377 абортов. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 17%, став рекордным.

При этом 61% всех абортов в 2022 году было сделано в домашних условиях с помощью специальных таблеток. Чаще всего от плода избавлялись женщины в возрасте 25-29 лет. Проводить аборты на дому было официально разрешено во времена пандемии коронавируса. Однако позднее правительство страны продлило это разрешение.

Представители общественных организаций обратили внимание на то, что около 40% абортов являются повторными или последующими. А Британская консультативная служба по беременности заявила, что результаты опроса более 1300 женщин, проведенного в этом месяце, свидетельствуют о том, что на решение о прерывании в основном влияют финансовые факторы.

Ранее в Великобритании на фоне санкционного давления на Россию из-за украинского кризиса наблюдался существенный рост стоимости жизни и резкое повышение тарифов на электроэнергию и отопление. А владельцы английских продуктовых магазинов пожаловались на «беспрецедентный» рост числа краж, к которому привел кризис стоимости жизни.