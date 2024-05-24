В США пожаловались на резкий скачок цен

Глава Минфина США Джанет Йеллен в беседе с изданием Financial Times прокомментировала значительный рост потребительских цен в стране. По ее словам, такая динамика - существенная проблема для населения.

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Ситуация «имеет особое значение для граждан», несмотря на серьезное повышение зарплат, которое в среднем превышает уровень роста цен, отметила Йеллен. Она обратила внимание на то, что такой ценовой скачок произошел достаточно резко. В этой связи граждане замечают увеличение показателей, добавила глава ведомства.

По ее словам, жители США столкнулись с ростом стоимости продуктов питания и недвижимости. Кроме того, заметно стало повышение в сегментах ипотеки и аренды жилья, добавила Йеллен.

Газета Financial Times пишет, что индекс потребительских цен продемонстрировал рост более чем на 19% после того, как в 2021 году в должность президента США вступил Джо Байден.

Ранее сообщалось о замедлении роста американской экономики в первом квартале текущего года. Согласно данным Министерства торговли страны, по итогам первых трех месяцев года рост ВВП США составил всего 1,6% в годовом исчислении.