Джонсон: конгресс готов на любые меры против МУС, в том числе санкции

Конгресс Соединенных Штатов готов пойти на любые меры вплоть до санкций, если Международный уголовный суд (МУС) одобрит выдачу ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. С таким заявлением выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон, чьи слова передает РИА Новости. "Конгресс рассматривает любые варианты, включая введение санкций, чтобы наказать МУС и гарантировать, что его руководство столкнется с последствиями в случае, если они одобрят это [выдачу ордера на арест Нетаньяху]", — заявил политик. Он отметил, что если позволить международному суду угрожать властям Израиля, то руководство США станет следующим. По словам политика, МУС не имеет власти над Израилем или США, а поэтому его решение добиваться выдачи ордера на арест Нетаньяху заслуживает международного осуждения. На днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признался, что у него нет опасений по поводу визитов за границу в связи с намерением Международного уголовного суда (МУС) добиться выдачи ордера на его арест.