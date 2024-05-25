На Украине сообщили о судебных делах за отступление под Харьковом

На Украине начали уголовное производство в отношении 28 командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) за отход с позиций в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Госбюро расследований расследует вероятный побег 125-й отдельной территориальной бригады во время наступления на Харьковскую область», — отмечено в документе Единого реестра судебных решений Украины, который цитирует агентство.

Речь идет о позициях в приграничных населенных пунктах Стрелечье, Красное, Борисовка, Пыльная и Гатище, которые на данный момент находятся под контролем российских войск. Уголовное дело было возбуждено еще 11 мая «за небрежное отношение к службе».

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Ранее сообщалось, что Закарпатский военкомат Украины начал расследование по факту смерти гражданина, произошедшей в территориальном центре комплектования. У мобилизованного украинца резко ухудшилось самочувствие, медицинской помощи оказалось недостаточно.