СМИ: президент Чехии при катании на мотоцикле сломал ребро

Президент Чехии Петр Павел, получивший травму в ходе поездки на мотоцикле, проведет выходные в Центральном военном госпитале в Праге. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Вит Коларж, пишет портал ct24.

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Накануне президент Чехии Петр Павел, являющийся заядлым мотоциклистом, получил травму во время катания и был госпитализирован. В канцелярии главы государства подчеркнули, что травмы 62-летнего чешского лидера не являются серьезными, но пока ему требуется наблюдение врачей.

По данным газеты Blesk, которые привел портал, президент, скорее всего, сломал ребро, однако его представители эту информацию не подтвердили.

По словам пресс-секретаря президента Вита Коларжа, состояние Петра Павела не вызывает опасений и его травма минимально отразится на рабочем графике, так как в госпитале он проведет пятницу, субботу и воскресенье.

«На следующей неделе запланирована зарубежная поездка, и мы посмотрим, состоится ли она», - пояснил Вит Коларж, заверив, что офис продолжит сообщать информацию о любых изменениях в состоянии главы Чехии.

Ранее экс-президент Республики Филиппины Родриго Дутерте получил незначительные травмы, когда потерял равновесие и упал во время поездки на мотоцикле.