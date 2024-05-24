На Украине полиция начнет отлавливать объявленных в розыск военнообязанных

Национальная полиция Украины начнет принудительно доставлять в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) военнообязанных, объявленных в розыск. Об этом сообщил глава ведомства Иван Выговский, передает Telegram-канал «Инсайдер UA».

© Lenta.ru

По его словам, полицейские будут проверять документы мужчин в общественных местах. Если окажется, что лицо находится в розыске, его принудительно доставят в ТЦК.

Ранее стало известно, что украинцы массово бойкотируют закон о мобилизации.

До этого украинские суды начали досрочно освобождать заключенных для отправки на фронт. В ближайший год за мобилизованными будет установлен административный надзор. Им будет запрещено покидать часть без разрешения командира.