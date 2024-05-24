$90.25+0.0697.88-0.02
Войти в почту

Стало известно, что украинцы больше не могут спонсировать ВСУ

У жителей Украины больше нет возможности помогать украинской армии из-за отсутствия денежных средств на фоне ухудшения экономической ситуации в государстве. Об это сообщает издание The Daily Beast.

Стало известно, что украинцы больше не могут спонсировать ВСУ
© Газета.Ru
"Идет уже третий год войны. Давайте будем честными. Наша экономика падает. Люди, которые были очень активны в начале, уже исчерпали свои ресурсы. И зарабатывать достаточно денег, чтобы помочь нам, у людей остается все меньше и меньше возможностей", - рассказал один из военнослужащих.

По словам военнослужащего, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) полагались на тех "отдельных доноров", которые снабжали бригады беспилотниками. Он выразил обеспокоенность тем, что люди больше не смогут "позволить себе помощь" армии.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что затягивание конфликта Киева и Москвы бьет по экономике республики, втягивая страну в разруху, из которой придется выбираться десятилетиями.

В мире
Николай Азаров
Москва
Киев
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости