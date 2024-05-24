У жителей Украины больше нет возможности помогать украинской армии из-за отсутствия денежных средств на фоне ухудшения экономической ситуации в государстве. Об это сообщает издание The Daily Beast.

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"Идет уже третий год войны. Давайте будем честными. Наша экономика падает. Люди, которые были очень активны в начале, уже исчерпали свои ресурсы. И зарабатывать достаточно денег, чтобы помочь нам, у людей остается все меньше и меньше возможностей", - рассказал один из военнослужащих.

По словам военнослужащего, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) полагались на тех "отдельных доноров", которые снабжали бригады беспилотниками. Он выразил обеспокоенность тем, что люди больше не смогут "позволить себе помощь" армии.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что затягивание конфликта Киева и Москвы бьет по экономике республики, втягивая страну в разруху, из которой придется выбираться десятилетиями.