Свыше 100 человек погибли в Папуа — Новой Гвинее в результате схода оползня на деревню. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на очевидцев.

По данным СМИ, оползень сошел на деревню Каокалам в центральной части страны около 3:00 по местному времени (20:00 мск). По предварительным оценкам, пока не подтвержденным местными властями, погребенными могли оказаться свыше 100 человек.

Как отметила президент Ассоциации женщин-предпринимателей города Поргера Элизабет Ларума, инцидент произошел, когда люди спали. Сама деревня фактически исчезла. Выжившие жители принялись доставать тела из-под завалов, однако задача оказалась осложнена грудами огромных камней и поваленных деревьев.

Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе выразил искренние соболезнования семьям погибших. Он заявил, что власти работают над ликвидацией последствий стихийного бедствия.