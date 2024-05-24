Иран не нашел следы пуль на вертолете Раиси

Генштаб ВС Ирана опубликовал отчет о крушении вертолета Раиси

На корпусе разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси не выявили следов воздействия пуль, сообщили в генштабе ВС Ирана.

В отчете говорится, что вертолет следовал по запланированному маршруту и не покидал свою траекторию. Примерно за 1,5 минуты до катастрофы пилот смог связаться с пилотами двух других вертолетов из сопровождения главы государства. Вертолет загорелся лишь после столкновения с горой.

Генштаб сообщил, что для рассмотрения других документов, собранных для анализа катастрофы, нужно дополнительное время. Подробности представят после заключения экспертов.

Напомним, что трагедию с Раиси мог предотвратить российский «Мишка». Глава МИД Ирана не должен был находиться на борту разбившегося вертолета.