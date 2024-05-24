Трамп назвал Байдена «самым коррумпированным» президентом США

Джо Байден является худшим и «самым коррумпированным» президентом в истории Соединенных Штатов. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, пишет ТАСС.

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По мнению Трампа, Байден получает «миллионы долларов» от Китая.

«Он [Байден] худший президент в истории нашей страны. Он коррумпированный человек, настолько коррумпированный, что я даже перестал называть Хиллари [Клинтон] бесчестной и использовал это слово для Джо (…) Я полагаю, что он самый коррумпированный президент, который у нас был», - заявил Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону.

При этом Трамп усомнился в компетентности нынешнего американского лидера, а также

в том, что Байден сможет исполнять свои обязанности до ноября 2024 года, когда в США состоятся президентские выборы.

«Я думаю, что его психическое состояние хуже, чем физическое. А по своему физическому состоянию он совсем не триатлонист. И вообще никакой не спортсмен», - заметил политик, напомнив о проблемах с координаций и главы государства.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Главными претендентами на победу являются бывший президент США Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден. При этом частые оговорки и рассеянность 81-летнего Байдена усиливают опасения избирателей по поводу его возраста.

Также у американцев имеются вопросы по поводу обвинений в адрес Байдена по поводу получения взяток от олигархов Украины и других стран, когда он занимал пост вице-президента США.