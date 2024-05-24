Блинкен анонсировал визовые ограничения в отношении Грузии

Закон об иноагентах в стране подрывает демократические процессы, отметил госсекретарь США.

«Я объявляю о новой политике визовых ограничений для тех, кто несёт ответственность за подрыв демократии в Грузии, в том числе в связи с предложенным «Грузинской мечтой» законом об иностранном влиянии», — написал он в соцсетях.

По словам Блинкена, принятый парламентом Грузии закон «О прозрачности иностранного влияния» будет препятствовать независимым СМИ, а также подавлять свободу объединений и мнений. Вашингтон видит «явные признаки кампании по запугиванию и применению насилия для подавления мирного инакомыслия», добавил госсекретарь.

Ограничения будут распространяться как на тех, кто «подрывает демократические процессы», так и на членов их семей, резюмировал Блинкен.