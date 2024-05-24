Дональд Туск решил не участвовать в выборах президента Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не планирует участвовать в президентских выборах в 2025 году. Его слова приводит TVP Info. "Я не буду баллотироваться на президентских выборах в следующем году", - сказал политик в эфире программы "Вопрос дня". Туск заявил, что поддержит кандидатуру Рафала Тшасковского, который ныне является мэром Варшавы. Он может принять участие в президентских выборах в качестве кандидата от Гражданской коалиции. Официально ни один из ведущих политиков Польши не объявил о своем желании участвовать в выборах презилента страны в 2025 году. Не исключили свое участие в кампании маршал (спикер) Сейма (нижней палаты польского парламента) Шимон Холовня и министр иностранных дел Радослав Сикорский. 52-летний Тшасковский участвовал в выборах главы Польши в 2020 году, получил в первом туре 30,46% голосов и вышел во второй тур с действующим президентом Польши Анджеем Дудой, но проиграл ему с результатом в 48,97%. Дуда не сможет принять участие в выборах в 2025 году, поскольку занимает высший государственный пост два срока.