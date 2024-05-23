Байден уведомил Конгресс о планах включить Кению в число основных союзников США вне НАТО

Президент США Джо Байден уведомил Конгресс о своих планах предоставить Кении статус основного союзника вне Североатлантического альянса. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Американский лидер подчеркнул:
"<...> Я уведомляю о своем намерении включить Кению в число основных союзников вне НАТО. Я принял это решение в качестве признания содействия со стороны Кении на протяжении многих лет в зоне ответственности Африканского командования Вооруженных сил США и по всему миру и в качестве признания того, что нашим собственным национальным интересам отвечает углубление двустороннего сотрудничества в сфере обороны и безопасности с правительством Кении".