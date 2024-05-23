В РАН сочли признание Палестины европейскими странами «важным шагом» к созданию государства

Благодаря этому Рамалла получает возможность продвигать свою позицию на мировой арене. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН Борис Долгов. Он подчеркнул, что для реализации замысла Палестине предстоит решить «сложные вопросы».

«Признание ряда европейских стран Палестины — важный шаг со стороны части, по крайней мере, европейских стран. Несмотря на то, что эти страны европейские не самые значимые, тем не менее, это шаг, направленный в сторону признания Палестины и формирования пути создания палестинского национального государства. Пока эта декларация даёт возможность больше для палестинских организаций участвовать, во-первых, в каких-то структурах ООН, продвигать свою позицию на международной арене, с большим весом осуждать израильские действия и продвигать главную идею, главную цель — создание палестинского национального государства. Но пока в практическом плане это ещё завтрашний день, поскольку признание Палестины должно основываться на том, какие границы у этого будущего палестинского государства, как будут решены вопросы сложные очень, которые стоят при этом создании».

Накануне МИД Израиля отреагировал на признание Палестины суверенным государством Норвегией, Ирландией и Испанией, отозвав своих послов в этих странах для консультаций. Во внешнеполитическом ведомстве пообещали «тяжёлые последствия» для государств, принявших такие решения. Среди европейских стран независимость Палестины в разные годы признали Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия и Швеция.

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